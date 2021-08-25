Содержание диоксида серы в воздухе двух свердловских муниципалитетов превышено вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выявило превышение содержания диоксида серы в воздухе двух муниципалитетов Пышминского городского округа Свердловской области. Также превышено среднесуточное содержание диоксида серы в городе Первоуральске, сообщили в пресс-службе регионального управления во вторник.

"25 августа 2021 г. проведены исследования качества атмосферного воздуха в Екатеринбурге, Первоуральском ГО, Ревдинском ГО, Талицком ГО, Пышминском ГО. Проведенные исследования выявили превышения ряда установленных нормативов: содержание диоксида серы (среднесуточное) в атмосферном воздухе Первоуральска составило 0,088 мг на кубический метр при ПДК 0,05 мг на куб. м.; содержание диоксида серы в атмосферном воздухе Смородинки и Тупицыно Пышминского ГО - 1 мг на кубический метр (ПДК - 0,5 мг на кубический метр)", - говорится в сообщении.

Управление Роспотребнадзора держит на контроле качество атмосферного воздуха и проводит исследования в связи с задымлением жилых массивов в Свердловской области.

По данным департамента информационной политики региона, в Свердловской области действует 51 природный пожар, из них локализовано 24. Самые крупные возгорания зафиксированы в Первоуральском городском округе (914,9 га), в Пышминском городском округе (3,1 тыс. га) и в Ревдинском городском округе (302,5 га).