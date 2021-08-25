{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Подозреваемого в убийстве на свадьбе в ауле Карачаево-Черкесии объявили в розыск

Жителей, которые располагают информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в любой отдел МВД России
© Александр Щербак/ТАСС, архив

ЧЕРКЕССК, 25 августа. /ТАСС/. Мужчина объявлен в розыск по подозрению в убийстве, которое произошло в ауле Икон-Халк Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по КЧР.

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах региона, конфликт произошел в ходе свадьбы.

"Преступление совершено 24 августа в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии. В ходе конфликта потерпевшему было причинено проникающее огнестрельное ранение грудной клетки слева, от которого мужчина скончался в больнице. В совершении данного преступления подозреваются двое лиц, один из которых задержан, второй - Самвел Киракосян - объявлен в розыск", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что следственным управлением Следственного комитета РФ по КЧР возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Жителей, которые располагают информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в любой отдел МВД России.

Теги
РоссияКарачаево-Черкесия
ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству девочки
Читать полностью