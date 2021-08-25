Подозреваемого в убийстве на свадьбе в ауле Карачаево-Черкесии объявили в розыск

ЧЕРКЕССК, 25 августа. /ТАСС/. Мужчина объявлен в розыск по подозрению в убийстве, которое произошло в ауле Икон-Халк Карачаево-Черкесии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по КЧР.

Как уточнил ТАСС источник в силовых структурах региона, конфликт произошел в ходе свадьбы.

"Преступление совершено 24 августа в ауле Икон-Халк Ногайского района Карачаево-Черкесии. В ходе конфликта потерпевшему было причинено проникающее огнестрельное ранение грудной клетки слева, от которого мужчина скончался в больнице. В совершении данного преступления подозреваются двое лиц, один из которых задержан, второй - Самвел Киракосян - объявлен в розыск", - рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что следственным управлением Следственного комитета РФ по КЧР возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". Жителей, которые располагают информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в любой отдел МВД России.