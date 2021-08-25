Уголовное дело возбудили после отравления детей в лагере под Ярославлем

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 августа. /ТАСС/. Следственные органы по материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело после заболевания 12 детей в оздоровительном лагере "Сахареж" в Ярославской области. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"Материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщала пресс-служба надзорного ведомства, 15 августа кишечную инфекцию выявили у 12 детей в детском оздоровительном лагере организации железнодорожного транспорта в Ярославской области. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту их отравления.

Как удалось установить в ходе проверки, с 11 по 18 августа администрация лагеря не приняла всех необходимых мер в связи с выявлением у более 20 детей признаков заболевания.

Смена, начавшаяся в лагере 9 августа, была досрочно завершена. Семьям будет произведен перерасчет стоимости путевок и возврат денежных средств. Дети были отправлены домой 18 августа в сопровождении педагогов и медиков. Для перевозки детей были использованы автобусы и поезда, в том числе специально сформированные составы.