Площадь пожара в лесу под Воронежем выросла примерно до 100 га

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Пожар локализован в лесничестве под Воронежем, примерная площадь возгорания составляет около 100 га, сообщил ТАСС в среду руководитель Воронежского лесопожарного центра Владимир Галдин.

"Пожар локализован в 17:39 (мск), его площадь уточняется, примерно около 100 га", - сказал собеседник агентства.

В среду около 13:30 мск возник пожар на площади 10 га в пригороде Воронежа на территории лесничества "Кожевенный кордон" учебно-опытного лесхоза Воронежской лесотехнической академии, на месте работают представители ГУ МЧС по Воронежской области, гражданской обороны, лесопожарного центра. Всего около 100 человек при помощи порядка 40 единиц техники. Власти Воронежа подготовили пять муниципальных автобусов большого класса для эвакуации туристов с ближайших баз отдыха, но в настоящее время она не требуется.