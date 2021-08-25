СК завершил следствие по делу бывшего и.о. прокурора Норильска о взятке в 3 млн рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего и.о. прокурора города Норильска Хаваж-Бауди Гутаева. Как сообщили журналистам в пресс-службе СК, экс-прокурору инкриминируется получение взятки в 3 млн рублей. Вместе с ним по делу проходит предприниматель Муслим Умаров, обвиняемый в даче взятки.

"По версии следствия, в феврале 2019 года Гутаев получил взятку в сумме 3,1 млн рублей от Умарова. Взамен он обещал оказать воздействие на начальника УЖКХ администрации города и директора организации, осуществляющей управление и эксплуатацию жилищного фонда, чтобы они склонили ряд директоров коммерческих организаций к заключению договоров субподряда с представляемым Умаровым ООО "Промресурссервис" на сумму не менее 25 млн рублей, - сообщили в СК. - Также Гутаев должен был осуществлять общее покровительство в отношении указанного юридического лица".

В рамках следствия, которое вело Главное следственное управление СК, на имущество обвиняемых в сумме 16,3 млн рублей наложен арест. Уголовное дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи дела в суд.

Гутаев был задержан в конце декабря 2019 года и помешен под стражу. В марте 2020 года он был уволен из органов прокуратуры. Ранее источник агентства сообщал, что в отношении экс-сотрудника прокуратуры расследуются три уголовных дела по фактам коррупции.