Пожар на складе в Шадринске Курганской области локализовали

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Пожар в Шадринске Курганской области, где горит крыша склада, локализован на площади 2,5 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 18:40 мск объявлена локализация пожара на площади 2 500 кв. м", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в зданиях административно-складского назначения предприятия по переработке пластмассы и розливу безалкогольных напитков в городе Шадринске поступила в 16:17 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горят картонные коробки и отработанные пиломатериалы, по которым огонь перекинулся на кровлю зданий. Первоначальная площадь пожара составила 2 тыс. кв. м., позже она выросла до 2,5 тыс. кв. м. Погибших и пострадавших нет. Эвакуация работников не проводилась. К тушению привлекается пожарный поезд.