Запрет на посещение лесов ввели в 29 из 43 районов Татарстана из-за пожароопасности

КАЗАНЬ, 25 августа. /ТАСС/. Правительство Татарстана ввело ограничения на пребывание жителей в лесах на территории более половины районов из-за пожароопасного сезона. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте правительства Татарстана.

"Ввести на территории лесного фонда <...> Республики Татарстан ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах сроком на 21 календарный день", - говорится в постановлении.

В частности, ограничения ввели на территориях лесного фонда в границах Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Бавлинского, Билярского, Болгарского, Бугульминского, Буинского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Ислейтарского, Кайбицкого, Калейкинского, Камского, Кзыл-Юлдузского, Лаишевского, Лениногорского, Лубянского, Мамадышского, Мензелинского, Нижнекамского, Нурлатского, Приволжского, Пригородного, Сабинского, Тетюшского и Черемшанского лесничеств. Таким образом ограничения введены в 29 районах из 43.

Аналогичные запреты на пребывания в лесах уже вводились в регионе с 16 июня и с 2 августа, когда в Татарстане была аномально жаркая погода. Сейчас пожароопасная ситуация в регионе сохраняется - на ближайшие дни прогнозируется пожарная опасность четвертого и пятого классов (высокая и чрезвычайная). По словам министра лесного хозяйства региона Равиля Кузюрова, пожароопасный сезон текущего года проходит в условиях аномальной жары. На территории лесного фонда Республики Татарстан в 2021 году произошли 14 лесных пожаров. Общая площадь лесных пожаров составила 160,24 га, в том числе на юго-востоке 154,64. Ущерб составляет 5 млн 277 тыс. рублей.