Угрозу свердловским населенным пунктам и базам отдыха из-за природного пожара сняли

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Угроза населенным пунктам и базам отдыха под деревней Хомутовка Свердловской области из-за природного пожара снята. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что снята угроза перехода огня на СНТ. "Угроза населенным пунктам и базам отдыха под деревней Хомутовкой снята. Вертолет совершил 18 сбросов воды в район садовых товариществ № 79 и 82, после чего отправился в пункт постоянной дислокации. Работники Авиалесоохраны продолжают тушить локальные очаги возгорания лесного настила", - говорится в сообщении.

В среду ГУ МЧС сообщало о новом очаге под Первоуральском, который угрожал садовым товариществам. Из-за природного пожара в районе Хомутовки проводилась эвакуация населения. Под Первоуральском проведен подворовый обход садовых товариществ.

По данным департамента информационной политики региона, в Свердловской области действует 51 природный пожар, из них локализовано 24. Самые крупные возгорания зафиксированы в Первоуральском городском округе (914,9 га), в Пышминском городском округе (3,1 тыс. га) и в Ревдинском городском округе (302,5 га).