Суд Петербурга оправдал экс-полицейских, обвиненных в имитации раскрытия правонарушения

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга оправдал экс-начальника отдела полиции и двоих его бывших подчиненных, обвиненных следователями в том, что они якобы сами заявили о правонарушении и потом пресекли его, изъяв алкоголь из кафе и помешав его работе. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

В качестве обвиняемых по делу проходили экс-начальник 28-го отдела полиции Петербурга Дмитрий Алексеев, а также двое участковых - Евгений Рысь и Сергей Ельцов.

"Суд, исследовав материалы дела, посчитал, что представленными обвинением доказательствами, вменяемыми фигурантам, не подтверждаются. Суд Рыся и Ельцова оправдал по всем статьям предъявленного обвинения в связи с отсутствием в их действиях состава преступления, а Алексеева <…> в связи с отсутствием в его действиях состава преступления <…> и в связи с непричастностью, признав за всеми право на реабилитацию", - говорится в сообщении.

В феврале 2020 года в СК сообщали, что в Петербурге возбудили уголовное дело по статьям о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий в отношении троих экс-полицейских. Также их обвинили в служебном подлоге.

В СК считали, что один из фигурантов якобы сам заявил по телефону о незаконной торговле алкоголем в кафе в дежурную часть, представившись вымышленным именем. Затем на основании этого заявления алкоголь из заведения был изъят, чем было создано препятствие для его работы. При этом, согласно материалам дела, следователи также полагали, что бывшие сотрудники МВД сфальсифицировали протоколы, куда внесли сведения о понятых, не принимавших участия в мероприятиях.