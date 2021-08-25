Следователи начали проверку по факту гибели и пропажи людей после схода селей в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Следственные органы начали проверки по факту гибели туриста из Санкт-Петербурга, тело которого было найдено в ходе поисково-спасательных работ, а также пропажи еще четырех человек после схода селевых потоков в Дагестане. Об этом сообщили в среду в пресс-службе следственного управления СК РФ по Дагестану.

В понедельник после схода селевых потоков в районе Карадахской теснины в Гунибском районе водой унесло двоих туристов. Еще три местных жителя пропали в Левашинском районе Дагестана. В среду в ГУ МЧС по региону сообщили, что найдено тело одного из пяти пропавших.

"По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан организованы процессуальные проверки. 25 августа 2021 года в ходе поисково-спасательных мероприятий в 4 км от Карадахской теснины Гунибского района обнаружено тело 37-летнего туриста из города Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении следственного управления.

В настоящее время поисковые работы продолжаются сотрудниками МЧС совместно с местным населением и волонтерами.