Природный пожар на озере Глухое в Свердловской области локализовали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Пожар, возникший на озере Глухое в Свердловской области, удалось локализовать. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram в среду.

"Пожар на озере Глухое, к счастью, удалось локализовать. Завтра локализуем и ликвидируем пожар на Волчихе", - говорится в сообщении.

Губернатор добавил, что ситуацию усложнил новый пожар в районе деревни Хомутовка. "Сотрудники МЧС прислали видео с места, откуда началось это возгорание. Кто-то развел костер и, судя по всему, не потушил его. Не знаю, что теперь чувствует человек, из-за безалаберности и безответственности которого спасатели сутками не спят, а другие люди могут остаться без домов", - сказал он.

По данным департамента информационной политики региона, в Свердловской области действует 51 природный пожар, из них локализовано 24. Самые крупные возгорания зафиксированы в Первоуральском городском округе (914,9 га), в Пышминском городском округе (3,1 тыс. га) и в Ревдинском городском округе (302,5 га).