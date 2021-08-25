Самолет столкнулся с птицей в аэропорту Челябинска

ТАСС, 25 августа. Самолет авиакомпании S7 Airlines столкнулся с птицей в аэропорту Челябинска в среду, командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Уральской транспортной прокуратуры.

"25 августа в 17:10 по местному времени в аэропорту Баландино г. Челябинска при взлете воздушного судна, выполняющего рейс сообщением Челябинск - Новосибирск авиакомпании S7 Airlines, произошло его столкновение с птицей. Командиром воздушного судна принято решение о дальнейшем следовании в аэропорт назначения в г. Новосибирск", - говорится в сообщении.

Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.