Подозреваемый в убийстве девочки в Тюменской области работал на мебельном производстве

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в убийстве восьмилетней девочки в Тюменской области работал на мебельном производстве. Об этом говорится в видео допроса, которое распространил пресс-центр МВД России.

"Работаю на мебельном производстве, задержан за убийство", - сказал задержанный.

Ранее сообщалось о том, что подозреваемого в убийстве восьмилетней школьницы из Тюмени задержали.

Еще ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что следователи проверяют 40-летнего местного жителя, в отношении которого "имеются достаточные основания полагать, что он причастен к убийству". В доме, где он снимал квартиру, проводились следственные мероприятия.

Девочка пропала 30 июня этого года, ее тело с признаками насильственной смерти нашли 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от ее дома. Уголовное дело расследуется по ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего". По решению председателя СК Александра Бастрыкина, оно было передано в центральный аппарат ведомства. Следователи Главного следственного управления и криминалисты центрального аппарата СК продолжают работать в Тюменской области.