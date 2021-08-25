Вертолет ВМС Мексики упал в Идальго

МЕХИКО, 25 августа. /ТАСС/. Транспортный вертолет министерства военно-морских сил в среду упал в районе Агуа-Бланка в штате Идальго в центральной части Мексики. На борту воздушного судна находился глава МВД соседнего штата Веракрус Эрик Сиснерос, который получил травмы, сообщил в Twitter губернатор этого региона Куитлауак Гарсиа.

По его словам, Сиснерос совершал облет труднодоступных территорий. "Мне позвонили, чтобы проинформировать, что его состояние оценивается как хорошее, несмотря на то, что он получил травмы, - написал Гарсиа. - Никто не погиб". На фотографиях с места происшествия видно, что хвостовая балка вертолета полностью разрушилась, лопасти и фюзеляж также получили повреждения.

Ночью 21 августа ураган третьей категории "Грейс" достиг суши в районе населенного пункта Теколутла в Веракрусе и начал движение на юго-запад. Жертвами удара стихии стали не менее 11 человек, сотни тысяч пользователей в пяти штатах лишились доступа к электроснабжению. Наибольший урон циклон нанес 24 муниципалитетам Веракруса. Во вторник вечером в регион прибыл президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, чтобы лично оценить размер нанесенного ураганом ущерба и действия властей по оказанию помощи пострадавшим.