Вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС Мавриди увеличили до 1,5 млн рублей

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. МВД увеличило вознаграждение за помощь в розыске сбежавшего из ИВС в Истре Александра Мавриди с 1 млн до 1,5 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД.

Что известно о побеге заключенных из ИВС в Истре

"Министерство внутренних дел РФ увеличило до 1 млн 500 тыс. рублей вознаграждение за помощь в розыске Мавриди Александра Николаевича, 16.01.1971 г. р., который обвиняется в совершении убийства, вымогательства, незаконного лишения свободы и в побеге из-под стражи", - говорится в сообщении.

Также в МВД отметили, что предварительно установлено, что в ноябре 2020 года Мавриди на территории Московской области совершил убийство. В качестве орудия преступления использовался арбалет.

"6 августа 2021 года обвиняемый совершил побег из ИВС ОМВД России по г. о. Истра Московской области. В настоящее время его местонахождение неизвестно. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит незамедлительно обратиться по телефонам 02, (495) 994-50-64, (495) 609-77-06", - сказали в МВД.