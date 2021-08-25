Дело возбудили после гибели рыбы под Воронежем у города Россошь, где введен режим ЧС

ВОРОНЕЖ, 25 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту гибели рыбы в реке возле города Россошь, где объявлена чрезвычайная ситуация. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о халатности руководства города, сообщила в среду пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

В воскресенье утром в городе Россошь Воронежской области из-за провала грунта и аварии на канализационном коллекторе был отключен главный водозабор и канализация, без воды остались 33 153 человека, это более половины жителей города, не работают все детские сады, в районной больнице временно прекращена деятельность некоторых отделений. В понедельник в реке у города погибла рыба, в среду в Россоши ввели режим ЧС.

"Отделом дознания ОМВД России по Россошанскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 250 УК РФ "Загрязнение вод" по факту сброса в пойму реки Сухая Россошь загрязняющих веществ. Помимо этого, в Россошанский межрегиональный следственный отдел СУ СК России по Воронежской области для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 293 УК РФ "Халатность" межрайонной прокуратурой направлены материалы проверки по факту халатности в действиях должностных лиц администрации городского поселения города Россошь", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, в администрации Россоши проходят проверки по факту ограничения водоснабжения населения города в результате прорыва канализационного коллектора и попадания канализационных стоков в реку Сухая Россошь, вызвавшего массовую гибель рыбы. "Первоначальные результаты проводимой прокуратурой проверки вскрыли значительные нарушения в деятельности администрации городского округа города Россошь при организации и проведении мероприятий по подвозу питьевой воды населению. В целях незамедлительного устранения выявленных нарушений главе администрации внесено представление, с требованием привлечения к ответственности виновных лиц", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.

В настоящее время без воды остаются 300 многоквартирных домов, 19 социальных учреждений, две больницы, в городе прекратили работу все детские сады. В городе определены десятки точек, куда жителям доставляется вода.