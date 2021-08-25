Бастрыкин затребовал доклад о расследовании дела об избиении сына Стаса Пьехи

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела об избиении сына певца Станислава Пьехи.

"Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин затребовал доклад о проведенных следственных действиях по делу об умышленном причинении легкого вреда здоровью семилетнего ребенка в Выборгском районе Ленинградской области", - сообщили журналистам в среду в пресс-службе СК.

Сейчас расследование дела продолжается, назначена судебная экспертиза.

18 июля семилетний сын Пьехи получил травмы в результате нападения женщины из соседнего дома в поселке Рощино Ленинградской области. У него диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы, сообщил ранее адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы семьи артиста. По данным СК, конфликт начался из-за испорченного ребенком надувного бассейна.

В СК отметили, что насилие над детьми стало весьма распространенным способом решения конфликтов различного рода.