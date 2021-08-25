Открытое горение ликвидировали на складе в Курганской области

ТАСС, 25 августа. Спасатели ликвидировали открытое горение административно-складских зданий в Шадринске Курганской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Эвакуация работников не потребовалась, они покинули здание самостоятельно. В 20 часов 40 минут пожар на площади 2 500 кв. м удалось локализовать, в 23:05 - ликвидировать открытое горение. Всего в ликвидации задействованы 86 человек личного состава и 23 единицы техники, в том числе пожарный поезд", - говорится в сообщении.

Информация о пожаре в зданиях административно-складского назначения предприятия по переработке пластмассы и розливу безалкогольных напитков в Шадринске поступила в 16:17 мск. Пожарные, прибыв на место, установили, что горят картонные коробки и отработанные пиломатериалы, по которым огонь перекинулся на кровлю зданий. Первоначальная площадь пожара составила 2 тыс. кв. метров, позже она выросла до 2,5 тыс. кв. м.