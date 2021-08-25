Пройденная огнем площадь составила почти 32 га в лесном массиве в Тольятти

САМАРА, 25 августа. /ТАСС/. Площадь, пройденная огнем в тольяттинском лесном массиве, составила 31,7 га, сообщается в официальном Telegram-канале "ЧП в Самарской области" со ссылкой на ГУ МЧС по Самарской области.

"По данным ГУ МЧС по Самарской области, площадь, пройденная огнем, составляет 31,7 га", - говорится в сообщении.

В региональном ведомстве также сообщали, что площадь активного горения составляет 4 га.

Возгорание в третьем квартале Тольяттинского участкового лесничества зафиксировали в 16:12 (15:12 мск) в среду, 25 августа. В тушении лесного пожара задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Самарской области, Центра гражданской защиты г. о. Тольятти, МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой". Кроме того, из Самары прибыл Ил-76, который совершил несколько рейсов, чтобы сбросить воду на горящие участки леса.

По данным регионального ГУ МЧС, в тушении пожара участвуют 197 человек и 64 единиц техники.