К поискам пропавших после схода селей в Дагестане привлекут водолазов

МАХАЧКАЛА, 25 августа. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы в Дагестане, где после схода селевых потоков в Гунибском и Левашинском районах продолжаются поиски четырех человек, возобновятся с использованием плавсредств и водолазов. Об этом сообщили в среду в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

"В Гунибском районе запланировано обследование реки Аварское Койсу с использованием плавредства, также продолжится работа кинологической службы и поиски по береговой зоне реки. В Левашинском районе запланированы водолазные погружения, а также поиски по берегу реки Казикумухское Койсу", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, в среду поисковые работы завершились в 21:00 в связи с наступлением темноты. Поиски будут возобновлены с 06:00 четверга.

Как сообщалось, в Гунибском районе из-за подъема уровня реки в Карадахской теснине водой унесло двоих туристов. В среду тело туриста из Санкт-Петербурга было обнаружено в 500 м от места впадения реки Квартал в реку Аварской Койсу. В Левашинском районе селевыми потоками унесло два автомобиля: ВАЗ-2107 в селе Хаджалмахи, в котором находились два человека (мать и сын), и грузовую "Газель" в селе Куппа, в которой находился один мужчина.