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Число жертв наводнения в Венесуэле возросло до 17

Еще 17 человек считаются пропавшими без вести

БОГОТА, 25 августа. /ТАСС/. По меньшей мере 17 человек погибли в результате вызванного проливными дождями наводнения в штате Мерида на западе Венесуэлы. Об этом сообщила в среду газета El Nacional со ссылкой на губернатора региона Рамона Гевару.

"Мы даже не представляли, что трагедия будет таких масштабов", - сказал он. По данным губернатора, среди погибших числятся двое несовершеннолетних лиц. Еще 17 человек считаются пропавшими без вести.

Гевара проинформировал, что стихией были уничтожены десятки зданий, более 1,2 тысячи домов серьезно повреждены. В регионе наблюдаются проблемы с электроснабжением и мобильной связью.

Ливни затронули и другие регионы Венесуэлы, включая столицу. Во вторник президент страны Николас Мадуро сообщил, что приказал привлечь военных к борьбе с последствиями разгула стихии.

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