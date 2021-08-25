Мать найденного мертвым возле кладбища в Ленобласти ребенка задержали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после обнаружения тела младенца в пакете возле кладбища в Гатчине в Ленинградской области. Мать ребенка задержана, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения тела малолетнего ребенка без внешних признаков насильственной смерти на открытом участке местности в городе Гатчина Ленинградской области. По подозрению в совершении данного преступления в соответствии со ст. 91 УПК РФ задержана 38-летняя мать ребенка", - говорится в сообщении.

Причины смерти ребенка выясняются, назначена экспертиза.

В среду источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что возле кладбища в Гатчине нашли тело младенца в пакете. Прокуратура Ленинградской области по данному факту начала проверку.