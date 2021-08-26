За сутки в регионах РФ ликвидировали лесные пожары площадью почти 5 тыс. га

ТАСС, 26 августа. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 111 лесных пожаров на площади 4 826 га. Продолжаются работы по тушению возгораний на площади 626 870 га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 111 лесных пожаров на площади 4 826 га. На 00:00 мск 26 августа на территории Российской Федерации действовало 184 лесных пожара на площади 626 870 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.