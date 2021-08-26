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Лесные пожары в России

За сутки в регионах РФ ликвидировали лесные пожары площадью почти 5 тыс. га

Специалисты продолжают тушить возгорания на площади 626 870 га

ТАСС, 26 августа. Специалисты за сутки ликвидировали в регионах РФ 111 лесных пожаров на площади 4 826 га. Продолжаются работы по тушению возгораний на площади 626 870 га, большинство из которых находится в Якутии, сообщила в четверг пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 25 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 111 лесных пожаров на площади 4 826 га. На 00:00 мск 26 августа на территории Российской Федерации действовало 184 лесных пожара на площади 626 870 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

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В Якутии зафиксирован 31 пожар на землях лесного фонда на площади 520 708 га, в Иркутской области действует 11 пожаров на площади 53 056 га, на Чукотке - два пожара площадью 17 185 га. Также возгорания зафиксированы в Свердловской области, Республике Марий Эл, Курганской, Оренбургской, Магаданской, Челябинской областях, Башкирии и других регионах РФ.

На тушении задействовано 9 424 человека, 1 973 единицы техники, 29 воздушных судов, еще 64 воздушных судна задействовано в мониторинге обстановки.

Пожароопасный сезон открыт во всех субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен в восьми субъектах РФ. Особый противопожарный режим действует в 61 субъекте РФ.

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РоссияЛесные пожары в России
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