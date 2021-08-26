После крушения вертолета в Мексике пострадали четыре человека

МЕХИКО, 26 августа. /ТАСС/. Четыре человека пострадали в среду при падении вертолета Ми-17 министерства военно-морских сил в штате Идальго в центральной части Мексики. Об этом говорится в обнародованном заявлении ведомства.

"На борту указанного вертолета находились 20 человек, в том числе представители властей штата Веракрус и военнослужащие, четверо из них получили легкие травмы", - указывается в документе. Известно, что одним из пострадавших оказался глава МВД Веракруса Эрик Сиснерос.

Инцидент произошел при посадке воздушного судна в ходе облета районов, попавших под удар урагана "Грейс". Сведений о возможных причинах падения вертолета обнародовано не было, ожидается, что они будут установлены по итогам начавшегося расследования.

Ночью 21 августа ураган третьей категории "Грейс" достиг суши в районе населенного пункта Теколутла в Веракрусе и начал движение на юго-запад. Жертвами разгула стихии стали не менее 11 человек, сотни тысяч пользователей в пяти штатах лишились доступа к электроснабжению. Наибольший урон циклон нанес 24 муниципалитетам Веракруса. Во вторник вечером в регион прибыл президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, чтобы лично оценить размер нанесенного ураганом ущерба и действия властей по оказанию помощи пострадавшим.