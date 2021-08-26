В Якутии ликвидировали крупный пожар площадью 250 тыс. га

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Крупный пожар площадью 250 тыс. га, действовавший на территории трех районов Якутии, ликвидировали. Об этом сообщили в четверг в Telegram-канале оперативного штаба Якутии.

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"Сегодня на оперативном штабе глава Горного улуса [Никита Андреев] сообщил, что сегодня ночью был ликвидирован самый большой пожар площадью 250 тыс. га, который был на территории трех районов, - Горного, Намского и Кобяйского. Теперь на территории Горного улуса нет действующих природных пожаров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Якутии ТАСС сообщили, что площадь действующих в регионе пожаров составляет свыше 739,9 тыс. га. Как отметил на брифинге первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Дмитрий Садовников, на территории региона действуют 55 пожаров, локализовали шесть, обнаружили десять новых пожаров. Еще 15 пожаров тушат в семи районах: Верхневилюйском, Вилюйском, Кобяйском, Мирнинском, Томпонском, Усть-Майском и Чурапчинском. Для тушения пожаров, мониторинга обстановки и передислокации личного состава в регионе привлекались 11 воздушных судов.