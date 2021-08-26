Начальника маяка в Приморье обвинили в мошенничестве на 3,4 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 26 августа. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере и присвоении в отношении начальника маяка во Владивостоке. Ущерб составил 3,4 млн рублей, сообщили в четверг на сайте Главной военной прокуратуры РФ.

"Установлено, что начальник маяка одной из воинских частей во Владивостоке фиктивно трудоустроил троих граждан на объект и в период с марта 2017 года по май 2021 года похищал начисленную им заработную плату в общей сумме 2,7 млн рублей. Кроме этого, служащий присвоил себе продукты питания стоимостью около 700 тыс. рублей, выделенные для продовольственного обеспечения упомянутых "работников", - говорится в сообщении.

По материалам военной прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Присвоение в крупном размере").

Во Владивостоке действует несколько маяков, наиболее известными из которых являются Токаревский, Скрыплева и Басаргина. О начальнике какого именно маяка идет речь, ведомство не уточняет.