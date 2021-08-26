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Наводнения в России

Четыре населенных пункта в Приамурье находятся без автомобильного сообщения

К 14 населенным пунктам проезд возможен на технике повышенной проходимости

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 августа. /ТАСС/. Четыре села в Амурской области остаются без автомобильного сообщения в связи с подтоплением дорог. За сутки специалисты восстановили два участка дорог, сообщила в четверг пресс-служба министерства транспорта региона.

"За прошедшие сутки восстановлены проезды для автотранспорта на двух участках дорог местного значения: в Тындинском и Белогорском районах. На территории трех муниципальных образований без транспортного сообщения остаются четыре населенных пункта", - говорится в сообщении.

К 14 населенным пунктам проезд возможен на технике повышенной проходимости.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС по Амурской области, подтопленными остаются 52 жилых дома и 527 приусадебных участков. По данным синоптиков, неустойчивая погода с дождями различной интенсивности в Амурской области сохранится до конца недели. Возможен дополнительный подъем уровня воды на малых реках.

В Амурской области проходит вторая волна паводка, вызванная обильными осадками. Пострадавшими признаны 1,3 тыс. человек. За весь период паводков были подтоплены 1 586 жилых помещений, повреждены 488 км дорог, 39 мостов, 107 водопропускных труб. Правительство региона оценило общий ущерб от стихии в 6,2 млрд рублей, в регионе введен режим ЧС федерального характера.

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