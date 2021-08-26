Семь человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло в Дзержинском районе Новосибирска. Пострадали семь человек, сообщила ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова.

"Пострадали семь человек, из них три мужчины, четыре женщины, одна из них 17-летняя. Из них тяжелых двое, один в легкой степени. Шесть человек доставлены в стационар", - сказала она.

Как сообщают очевидцы в социальных сетях, микроавтобус столкнулся с фурой. По их данным, микроавтобус ехал из Кемерова.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сообщили журналистам, что предоставят информацию о ДТП позднее.