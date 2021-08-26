Жителя Приангарья осудили за контрабанду леса в КНР более чем на 31 млн рублей

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Суд в Иркутской области приговорил к семи годам лишения свободы жителя города Тайшета за контрабанду древесины на сумму более 31 млн рублей. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Тайшетский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст. 191.1 УК РФ ("Контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере и сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины в особо крупном размере"). <…> Суд с учетом позиции государственного обвинения признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в размере 900 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В 2015 году мужчина зарегистрировал фирму по купле-продаже лесоматериалов. От ее имени перевез по железной дороге в КНР 3 тыс. куб. м незаконно заготовленной древесины на сумму более 18 млн рублей. В 2018 году он зарегистрировал на подставное лицо еще одну фирму и сбыл в Китай 2,5 тыс. куб. м леса стоимостью более 13 млн рублей.