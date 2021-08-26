В Красноярске пропала девятилетняя девочка

КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Более 100 человек ведут поиски пропавшей во время прогулки в Красноярске девятилетней девочки. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Вечером в полицию обратился 37-летний житель города, рассказав, что его племянница 2011 года рождения ушла гулять и не вернулась. Родственники самостоятельно проверяли близлежащие дворы, общались с детьми на площадке, но поиски результатов не дали.

"На поиски пропавшей ориентирован весь личный состав городской полиции, в мероприятиях принимают участие более 100 сотрудников различных подразделений <...>. Содействие оказывают волонтеры и местные жители", - сообщили в краевом главке полиции.

С собой у девочки был сотовый телефон, но на звонки она не отвечала. После 22:00 телефон стал недоступен.