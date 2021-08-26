Предварительной причиной ДТП с автобусом в Новосибирске стал выезд на встречную полосу

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Выезд микроавтобуса на встречную полосу на участке дороги, где действовал запрет обгона, стал предварительной причиной ДТП в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по Новосибирску.

"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса, не выполнив действие дорожного знака "Обгон запрещен", выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем Mercedes, двигавшимся в Кемерово", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что столкновение произошло 26 августа около 01:26 по местному времени (21:26 мск 25 августа) на Гусинобродском шоссе. Микроавтобус двигался со стороны города Новокузнецка в сторону аэропорта Толмачево, в нем находились десять пассажиров. По предварительной информации, семь человек, в том числе 65-летний водитель автобуса, обратились за медпомощью. Последнего извлекали из кабины автобуса с помощью гидравлического инструмента. Он госпитализирован с переломами нижних конечностей. Мужчина прошел медосвидетельствование на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Характер травм и личности остальных пострадавших устанавливаются.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, в микроавтобусе находились 16 человек. На месте происшествия пожарные и спасатели отключили автомобильные аккумуляторы, чтобы предотвратить возможность возникновения возгорания. Разлива топлива не произошло. Все неотложные работы на месте происшествия были завершены в течение часа.

Как ранее сообщала ТАСС главный врач станции скорой помощи Ирина Большакова, из семи пострадавших шесть человек доставлены в стационар. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.