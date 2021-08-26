Налогового инспектора в Чите приговорили к двум годам условно за незаконные консультации

ЧИТА, 26 августа. /ТАСС/. Суд в Чите приговорил налогового инспектора к двум годам лишения свободы условно за незаконные консультации по уклонению от налогов. Действия инспектора пресекли сотрудники ФСБ, которые предотвратили ущерб на 400 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба УФСБ по Забайкальскому краю.

"Обладая доступом к материалам налоговых проверок и специальными познаниями в данной сфере, инспектор через своего сообщника организовал консультирование на платной основе по способам уклонения от уплаты налогов (подготовка фиктивной отчетной документации, подача уточняющих деклараций, обжалование в судебных инстанциях). Доход компании от данной противоправной деятельности составил 410 тыс. рублей, а ее пресечение позволило предотвратить ущерб РФ в виде недополученных налогов на сумму более 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 183 УК РФ ("Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну") и ч. 3 ст. 272 УК РФ ("Неправомерный доступ к компьютерной информации").

Как уточнили в ведомстве, для консультаций сообщник налогового инспектора в 2020 году основал юридическую фирму, коммерсанта приговорили к штрафу в 100 тыс. рублей.