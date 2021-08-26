В зону паводка в Хабаровском крае попало 46 населенных пунктов

ХАБАРОВСК, 26 августа. /ТАСС/. Подъем воды в Амуре продолжается в Хабаровском крае. Паводковыми водами затронуто 46 населенных пунктов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"По состоянию на утро 26 августа 2021 года на территории Хабаровского края в 46 населенных пунктах в шести муниципальных образованиях Хабаровского края подтоплено 29 жилых домов, 120 приусадебных участков, 1 512 дачных участков, 482 земельных участка и 68 участков автодорог", - говорится в сообщении. Накануне в зоне паводка было 43 населенных пункта.

Дома подтоплены в основном в поселке Корсаково-2, у части жильцов есть городские квартиры, некоторые разместились у знакомых и родственников. За обстановкой на месте следят спасатели. В Хабаровске паводковая обстановка остается без изменений. На островах Большой Уссурийский, Дачный, Кабельный подтоплено около 1,4 тыс. дач. Там дежурят спасатели. В самом городе под воздействием паводковых вод остается один жилой дом, 17 приусадебных участков и шесть участков дорог. Поселения подтоплены также в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском и Амурском районах.

Паводок на Амуре постепенно смещается ниже по течению от Хабаровска. Его гребень проходит Нанайский район. Спасатели в подтопленных населенных пунктах помогают людям пережить стихию. В селах и поселках, где вода уже зашла в дома, на территории подворий и дачных участков, сотрудники МЧС России мониторят обстановку, оказывают помощь в обеспечении общественного порядка в зоне ЧС, при необходимости подвозят воду, продукты питания, лекарства.

В Нанайском районе группировка отряда "Центроспас" МЧС России обеспечивает работу лодочных переправ на размытых участках дорог в поселках Синда, Найхин, Даерга, Дубовый Мыс. С подходом гребня паводка ведутся работы по защите от подтопления села Бельго Комсомольского района. Спасатели доставили 12 комплектов водоналивных дамб для установки возле сельской школы. Также спасатели оказывают помощь работникам деревянного этнографического музея по сохранению имущества.

К Комсомольску-на-Амуре гребень паводка подойдет к 29-30 августа. В городе проверяют состояние отсыпанных и укрепленных ранее дамб, развернуты насосные группы, пожарно-насосные станции для откачки воды из ливневых коллекторов и в местах скопления дождевых вод. Дополнительно из Хабаровска привезли насосно-рукавный комплекс "Поток", который задействуют, если потребуется откачка воды. В городе вода зашла на территорию 22 дач.