Власти Якутии заявили о ликвидации пожаров в двух районах региона

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Все природные пожары на территории Горного и Намского районов ликвидированы. В Усть-Майском районе, где действует 11 пожаров, усилят работы по тушению. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Якутии.

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"На заседании оперштаба глава Горного района Никита Андреев сообщил, что на территории улуса все природные пожары ликвидированы. <…> Также сегодня ликвидированы все пожары на территории Намского района", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев дал указание усилить работу по тушению пожаров в Усть-Майском районе, где действуют 11 природных пожаров. По данным регионального Минэкологии, в районе работают два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 с водосливным устройством.