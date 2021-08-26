Власти Якутии заявили о ликвидации пожаров в двух районах региона

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Все природные пожары на территории Горного и Намского районов ликвидированы. В Усть-Майском районе, где действует 11 пожаров, усилят работы по тушению. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства Якутии.
"На заседании оперштаба глава Горного района Никита Андреев сообщил, что на территории улуса все природные пожары ликвидированы. <…> Также сегодня ликвидированы все пожары на территории Намского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава Якутии Айсен Николаев дал указание усилить работу по тушению пожаров в Усть-Майском районе, где действуют 11 природных пожаров. По данным регионального Минэкологии, в районе работают два самолета Бе-200 и два вертолета Ми-8 с водосливным устройством.
По информации регионального главка МЧС России, в республике на тушении задействовано 1,2 тыс. человек и 107 единиц техники, привлеченных органами управления якутской территориальной подсистемы РСЧС и в рамках межведомственного маневрирования сил и средств федерального резерва Авиалесоохраны. Авиацией ведомства слито 200 тонн воды и передислоцировано 58 человек, перевезено 8 тонн груза. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
На территории региона действуют 55 пожаров на площади свыше 739,9 тыс. га, локализовано шесть, обнаружено десять новых пожаров. Еще 15 пожаров тушат на территории семи районов.
Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.