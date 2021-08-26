Предупреждение о пожарной опасности продлили до 27 августа в трех районах Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 августа. /ТАСС/. Спасатели в четверг объявили на 27 августа предупреждение о высокой пожарной опасности в трех городских округах на Сахалине. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного ГУ МЧС.

"27 августа на территории Охинского, Тымовского и Смирныховского районов прогнозируется высокая пожарная опасность четвертого класса", - сказали в управлении.

Предупреждение в перечисленных районах действует с 22 августа.

Эти городские округа относятся к районам Крайнего Севера. Сейчас там идут дожди, есть легкий ветер.