Пожар вдоль железной дороги ликвидировали в Оренбургской области

ОРЕНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание сухой травы в Новосергиевском районе Оренбургской области в полосе отвода железной дороги. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Пожар между с. Козловкой и с. Землянкой вдоль ж/д дороги ликвидирован. Происходило горение сухой травянистой растительности", - сказано в сообщении без уточнения времени ликвидации.

По данным ведомства, пострадавших и погибших нет. Площадь пожара уточняется.

Ранее сообщалось, что произошло возгорание сухой травы в полосе отвода железной дороги на площади около 20 тыс. кв. м.