В департаменте на севере Колумбии объявлено состояние общественного бедствия из-за ливней

БОГОТА, 26 августа. /ТАСС/. Состояние общественного бедствия объявлено в Колумбии на территории департамента Норте-де-Сантандер из-за проливных дождей, которые продолжаются в регионе. Об этом сообщил в среду телеканал TeleSUR со ссылкой на заявление властей административного округа.

В результате наводнений, разлива рек и схода селей в Норте-де-Сантандер в разной степени пострадало около 4,5 тыс. семей. Власти оказывают помощь более 10 тыс. пострадавшим от стихии жителям на территории 40 муниципалитетов, отметил губернатор департамента Сильвано Серрано.

Власти создали постоянно действующий оперативный штаб для координации мер по борьбе с последствиями стихийного бедствия, сообщил Серрано. По его словам, до настоящего времени для оказания помощи населению и ликвидации последствий проливных дождей выделено около $674 тыс.

По данным властей, наибольший ущерб стихия нанесла в муниципалитетах Какота, Конвенсьон, Тибу, Селасар, Абрео и Оканья. Там в результате наводнений пострадал не только жилой фонд и инфраструктура, но и сельскохозяйственные угодья.

По прогнозам Института метеорологии Колумбии, обильное выпадение осадков продолжится в ближайшие дни.