Суд арестовал санитарку, избивавшую пенсионеров в доме престарелых в Подмосковье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Суд отправил под арест 54-летнюю санитарку, которая неоднократно избивала пенсионеров в доме престарелых в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления (ГСУ) СК РФ по Московской области.

"По ходатайству следователя следственного отдела по Балашихи ГСУ СК России по Московской области судом арестована 54-летняя сотрудница пансионата по уходу за пожилыми людьми, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам заведения. Возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ ("Побои") по двум эпизодам", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, подозреваемая работала санитаркой специализированного дома по уходу за престарелыми и неоднократно допускала в отношении подопечных жестокое обращение. Действия женщины были запечатлены на видео, которое опубликовано в СМИ.

"В ходе допроса женщина признала свою вину и созналась в содеянном. В настоящее время продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. С участием подозреваемой проведена проверка показаний на месте, допрошены потерпевшие, планируется назначение судебно-медицинских и психолого-психиатрических экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", - рассказали в ГСУ СК по Московской области.