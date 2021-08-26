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В Москве поймали бездомного кубинца, потратившего 10 тыс. рублей с краденных карт

Ранее в правоохранительные органы поступило заявление от мужчины, который потерял на прогулочном теплоходе сумку с банковскими картами

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Бездомный гражданин Кубы похитил у выпивавшего на прогулочном теплоходе в Москве мужчины сумку с банковскими картами. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, прежде чем его задержали, он успел потратить в барах и магазинах 10 тыс. рублей.

"Поступило заявление от мужчины, который потерял на прогулочном теплоходе сумку с банковскими картами. Он выпивал на судне и иногда оставлял за столом сумку, отлучаясь по необходимости. По подозрению в краже задержали бездомного - гражданина Кубы. Оказалось, что он успел потратить около 10 тыс. рублей в магазинах и барах", - рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело расследуется по статье о краже электронных денежных средств (п. "г", ч. 3. ст. 158 УК РФ).

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