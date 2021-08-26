В Мирнинском районе Якутии ликвидировали все пожары

ЯКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Все пожары в Мирнинском районе Якутии ликвидированы, сообщила в четверг пресс-служба районной администрации.

"На сегодня пожаров в лесах Мирнинского района не фиксируется. Утром 26 августа признан ликвидированным лесной пожар, локализованный во вторник. На нем действовала самая крупная группировка сил, десантников которой постепенно выводят из тайги", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, 24 августа пожар был локализован, когда на месте работали 78 специалистов парашютно-десантной пожарной службы (ПДПС) Авиалесоохраны.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минэкологии, общая площадь пожара составляла 11 140 га. Пожар был зарегистрирован 23 июня, причина - грозы.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. С 1 июля жителям республики запрещено посещать леса, введен режим ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на территории населенных пунктов и объектов экономики. В Якутии и Иркутской области с 13 августа введен межрегиональный режим ЧС в лесах в связи с лесными пожарами.