В Первоуральске из-за лесного пожара эвакуировали пациентов ковидного госпиталя

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 августа. /ТАСС/. Пациенты ковидного госпиталя в городе Первоуральске (Свердловская область) эвакуированы из-за угрозы задымления в больнице от близлежащего лесного пожара. Всего эвакуировано 150 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе областного министерства здравоохранения.

"Из-за пожара в динасовском лесу и угрозы задымления в медучреждении пациентов ковидного госпиталя на Динасе экстренно эвакуировали - 150 человек. Те пациенты, чье состояние позволяло, [отправлены] по домам, их лечение и самочувствие контролируют участковые терапевты. Остальных [перевезли] в первоуральский госпиталь <...>, а также в больницы Ревды и Екатеринбурга", - сказали в пресс-службе.

В минздраве добавили, что, если сохранится стабильная ситуация, госпиталь возобновит свою работу 27 августа.

По данным департамента информполитики области, на территории Первоуральского городского округа площадь пожаров составляет 760,9 га леса, в соседнем Ревдинском городском округе - 235,2 га.