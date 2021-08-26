Преступную схему в сфере ритуальных услуг с участием полицейских раскрыли в Москве

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы пресекли в Москве преступную схему в сфере ритуальных услуг, задержаны пять человек. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе УФСБ России по Москве и Московской области.

"УФСБ России по городу Москве и Московской области совместно с сотрудниками ГУ МВД России по городу Москве пресечена противоправная деятельность группы лиц, организовавших преступную схему в сфере ритуальных услуг. В рамках уголовного дела, возбужденного следственным управлением по САО ГСУ СК России по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки") и ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), задержаны 5 человек", - сказали в пресс-службе.

В УФСБ добавили, что сотрудники дежурных частей отделов МВД России по районам Нагорный и Северное Измайлово города Москвы длительное время систематически получали деньги в крупном размере от представителей ритуального агентства за предоставление информации служебного характера о вызовах полиции по фактам смерти граждан или наличия признаков летального исхода. "Указанные сведения использовались предпринимателями для незамедлительного установления телефонного контакта с представителями умершего и прибытия в кратчайшее время в проходящий по вызову адрес агента ритуальной компании в целях навязывания дорогостоящих услуг по захоронению", - добавили в пресс-службе.

20 августа при попытке пересечения государственной границы РФ был задержан организатор преступной схемы, он попытался скрыться от следствия на Украине. В ходе обысков в офисе похоронной компании изъяты доказательства противоправной деятельности, в автомобиле руководителя обнаружен поддельный пропуск с символикой УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В настоящее время задержанные арестованы.