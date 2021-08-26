В Реутове задержали директора частного пансионата, где избивали пожилых людей

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Директор частного дома престарелых задержан в Реутове после избиения одной из сотрудниц пансионата пожилых людей. Об этом ТАСС сообщила помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Анна Тертичная.

"Следственными органами ГСУ СК России по Московской области задержан 36-летний генеральный директор пансионата по уходу за пожилыми людьми по подозрению в оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По данным следствия, мужчина, являясь директором в специализированном доме для престарелых в городе Реутове, не обеспечил надлежащие условия для проживания и ухода за постояльцами заведения. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы", - сказала она.

По ее словам, допрошены подозреваемый, сотрудники и постояльцы пансионата, проверена документация, регулирующая деятельность заведения. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

Ранее сообщалось о том, что судом арестована 54-летняя сотрудница пансионата, подозреваемая в нанесении побоев нескольким постояльцам. Противоправные действия женщины были запечатлены на видео, которое впоследствии было опубликовано в СМИ. В ходе допроса женщина признала свою вину.

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