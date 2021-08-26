Суд во Владимире 23 сентября рассмотрит апелляцию Навального о склонности к побегу

ВЛАДИМИР, 26 августа. /ТАСС/. Владимирский областной суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы Алексея Навального на решение Петушинского районного суда, признавшего законным постановку его на учет как склонного к побегу. К следующему заседанию в суд должны быть представлены документы, связанные с постановкой осужденного на учет, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"В связи с изложенным слушание дела мы откладываем до 23 сентября 2021 года, до 09:10", - сказал судья Дмитрий Завьялов.

Суд предложил приобщить к материалам дела и рассмотреть в ходе следующего заседания приказ Минюста РФ от 13 июля 2006 года, прописывающий порядок проверки осужденных, склонных к побегу. Кроме того, администрации исправительной колонии номер 2 (ИК-2) УФСИН России по Владимирской области предложено предоставить документы, связанные с постановкой Навального на учет, как склонного к побегу. Среди них - документы, свидетельствующие о том, что период нахождения в СИЗО-1 в Москве Навальный был поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега. Также суд планирует рассмотреть суточные ведомости надзора над заключенным, уведомление Навального о применении в отношении него средств надзора и контроля и другие документы.

Все указанные документы должны быть представлены в распоряжение судебной коллегии Владимирского областного суда до 6 сентября, постановила коллегия судей, рассматривающая апелляцию.

2 июня Петушинский районный суд Владимирской области отказал Навальному в удовлетворении его иска к исправительной колонии № 2 за постановку на учет как склонного к побегу, а также признал, что в ИК-2 не нарушались его права на непрерывный восьмичасовой сон. Представители ИК-2 в суде сообщили, что для снятия Навального с профилактического учета необходимы два условия: нарушения прав истца и ошибка в нормативно-правовых актах, которых в данном случае нет. В начале июля Навальный направил в суд апелляционную жалобу на решение суда.

Навальный, дважды условно осужденный, был объявлен в розыск за многократные нарушения условий отбывания наказания по делу "Ив Роше". Его задержали 17 января в аэропорту Шереметьево после возвращения из Германии, где он находился на лечении, а 2 февраля суд принял решение заменить ему условный срок на реальный.