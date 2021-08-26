В Крыму военнослужащий получил тюремный срок за убийство военнослужащего

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Крымский гарнизонный военный суд приговорил к десяти годам лишения свободы военнослужащего, который в октябре прошлого года застрелил своего сослуживца. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

"Военнослужащий Б. в октябре прошлого года в одной из воинских частей гарнизона при сдаче оружия караулом, обидевшись на сослуживца, который неблагоприятно высказался в его адрес, выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и произвел выстрел в лоб сослуживцу, от которого он скончался на месте. <…> Приговором военного суда военнослужащий осужден на десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Уточняется, что действия подсудимого квалифицированы военным судом как умышленное причинение смерти, а также незаконное приобретение огнестрельного оружия.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск четырех потерпевших и постановил взыскать с осужденного в общем размере 3 млн рублей, в качестве компенсации морального вреда.