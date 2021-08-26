В Петербурге возбудили дело после смерти молодой женщины во время пластической операции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 августа. Пациентка скончалась во время пластической операции в клинике в центре Санкт-Петербурга, возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК РФ по городу.

"В среду в одной из клиник, расположенной в Центральном районе города, во время пластической операции на лице скончалась 31-летняя пациентка. Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Назначена экспертиза для установления причин смерти, прокуратура Петербурга поставила на контроль ход расследования дела. Название медучреждения в ведомстве не уточнили.