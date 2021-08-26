Симферополь и пригороды частично остались без интернета из-за повреждения линий

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 августа. /ТАСС/. Строители повредили порядка 15 волоконно-оптических линий связи крупных операторов Крыма, что привело к отключению проводного интернета у части абонентов Симферополя и пригородов. Как сообщил журналистам в четверг помощник главы республики Олег Крючков, предоставление телематических услуг связи было восстановлено.

В то же время, как передает корреспондент ТАСС, доступ к сети части абонентов в Киевском районе Симферополя по-прежнему не восстановлен

"При проведении земляных работ подрядчиком АО "Генбанк" ООО "ЭК Сота-Строительство" 25 августа 2021 года ориентировочно в 21:00 на перекрестке улиц Пролетарская и Крылова г. Симферополя было повреждено порядка 15 волоконно-оптических линий связи крупных операторов связи Республики Крым. Результатом стало ухудшение качества или отсутствие предоставления услуги доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет для жителей города Симферополя и близлежащих населенных пунктов", - сообщил Крючков.

Он отметил, что операторы связи в оперативном порядке приступили к проведению аварийно-восстановительных работ на своих линиях связи. "В результате чего с 01:00 до 02:00 26 августа 2021 года предоставление телематических услуг связи было восстановлено", - уточнил Крючков.