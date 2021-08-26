В Иркутской области пропали трое туристов, сплавлявшихся по реке

ИРКУТСК, 26 августа. /ТАСС/. Группа из трех туристов, отправившихся в сплав по реке Иркут, пропала в Иркутской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"Сотрудники полиции проводят разыскные мероприятия по установлению местонахождения трех жителей областного центра, сплавлявшихся по Иркуту", - говорится в сообщении.

С заявлением в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что ее 35-летняя дочь 22 августа уехала сплавляться по реке Иркут в село Быстрое Слюдянского района и не вернулась. С ней были ее двое знакомых 38 и 27 лет. Кроме того, в полицию поступила информация о том, что на реке Иркут перевернулись две лодки, их обнаружили в 20 км от села Быстрое.