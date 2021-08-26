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Главу отдела УФНС по Дагестану доставили на допрос по делу о получении взятки

Речь идет о сумме в 8 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 26 августа. /ТАСС/. Начальник одного из отделов управления Федеральной налоговой службы по Дагестану доставлен на допрос в СК по подозрению в получении взятки в размере 8 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"Начальник контрольного отдела номер 1 управления ФНС по Республике Дагестан Рамазан Джамалов был доставлен на допрос в следственные органы. Официально он пока не задержан", - сообщил источник.

По его словам, возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). "Речь идет о 8 млн рублей", - добавил собеседник агентства.

В свою очередь в управлении ФНС отметили, что работают в штатном режиме. "Никаких следственных мероприятий в здании УФНС не проводится", - сказал ТАСС руководитель пресс-службы УФНС по региону Багаутдин Алиев.

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