Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в преступлении

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

"В ходе допроса он дал признательные показания, которые подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки", - сказала она.

Ведомство требует взять его под стражу.

"Ему планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием"). Следствие ходатайствует перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Кроме того, в отношении главы тюменского управления СК Александра Кублякова назначена служебная проверка из-за неэффективного расследования пропажи школьницы.