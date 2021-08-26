{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Задержанный по подозрению в убийстве девочки в Тюмени признался в преступлении

СК настаивает на его аресте
Следственные действия с подозреваемым СК РФ
Описание
Следственные действия с подозреваемым
© СК РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в убийстве восьмилетней девочки в Тюмени Виталий Бережной признался в совершении преступления. Об этом журналистам сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

На эту тему

"В ходе допроса он дал признательные показания, которые подозреваемый подтвердил при их проверке на месте, в том числе указал место сокрытия тела девочки", - сказала она.

Ведомство требует взять его под стражу. 

"Ему планируется предъявить обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего, сопряженное с изнасилованием"). Следствие ходатайствует перед судом об избрании Бережному меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Кроме того, в отношении главы тюменского управления СК  Александра Кублякова назначена служебная проверка из-за неэффективного расследования пропажи школьницы.

Теги
РоссияТюменская область
Таможенники Узбекистана задержали на границе почти 100 кг наркотиков
Контрабанда была обнаружена на приграничном посту "Сариасия" на границе с Таджикистаном
Читать полностью